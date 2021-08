Google Play Store: un report svela per la prima volta gli enormi guadagni

Google, gigante tecnologico particolarmente importante in diversi settori, non aveva mai svelato fino a oggi quali erano suoi reali introiti per quel che concerne il Play Store, tenuto misterioso sotto questo aspetto, fino a che qualcosa non è cambiato. L’arrivo infatti di diverse azioni antitrust, come riportato sulle pagine di Reuters, ha costretto la compagnia a svelare al mondo e reali cifre che riguardano gli introiti che il colosso ottiene grazie al Google Play Store. Com’era facile immaginare, i numeri sono davvero da capogiro, è bene tenersi forti.

Stando a dei documenti, solamente nel 2019, il Google Play Store ha generato per l’azienda un totale di 11,2 miliardi di dollari, e senza ombra di dubbio, nel corso di questi ultimi due anni la somma potrebbe anche essere aumentata notevolmente, per via della crescita esponenziale del settore che va ormai avanti da molteplici anni. C’è da sottolineare che i numeri in questione tengono conto un po’ di tutto, dagli acquisti in-app, alle transazioni legati ai software comprabili sulla piattaforma, alle pubblicità di Google Play, e che inoltre “solamente” 8,5 miliardi sarebbero il reale guadagno netto.

Staremo a vedere come la situazione continuerà per il colosso, il quale potrebbe trovarsi costretto a dover versare diversi milioni di dollari per via delle accuse che gli sono state poste, che potrebbero all’effettivo causare all’azienda diversi reali problemi.

Sicuramente, la situazione si evolverà nel corso delle prossime settimane, e potremo scoprire presto come il tutto finirà, accedendo magari anche a ulteriori dati forniti dalla compagnia. Prima di lasciarvi, ne approfittiamo per rimandarvi al nostro articolo in cui abbiamo parlato delle cifre che sembra Google versi periodicamente ad Apple per assicurarsi che il suo motore di ricerca sia il predefinito su Safari, potete trovarlo con facilità accedendo al seguente link.