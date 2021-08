TikTok testa l’aumento della durata dei video fino a 5 minuti

TikTok ha recentemente espanso il limite (a 3 minuti totali) per quel che concerne la durata dei brevi video che vengono caricati sulla piattaforma. Questa è particolarmente nota per via della freschezza dei contenuti, i quali riescono a intrattenere, informare, o magari creare curiosità per gli utenti nel giro di davvero pochi secondi, dettaglio che ha portato il social network a non aumentare particolarmente questo limite al fine di evitare di snaturare il proprio punto di forza principale. Sembra però che la cifra potrebbe presto spingersi ancora un poco oltre, forse per l’ultima volta.

Come riportato sulle pagine di 9to5Mac infatti, attualmente TikTok sta testando l’aumento della durata dei video fino a 5 minuti, il che potrebbe quindi sottolineare come la piattaforma punti a rendere presto il suddetto cambiamento in attivo per tutti. Il tutto è stato confermato da Matt Navarra, che ha mostrato su Twitter una foto del nuovo cambiamenti attualmente in prova da TikTok. Sono molti gli utenti che apprezzerebbero la feature in questione, considerando che – salvo questa venga abusata dai creatori di contenuti – non fa altro che migliorare le possibilità di questi.

Non significherebbe infatti che i video dovrebbero avere una durata minima lunga, ma semplicemente di un massimo da poter finalmente varcare, aprendo le proprie possibilità per realizzare nuovi tipi di video. La novità è già arrivata su alcuni account appunto in prova, ed è possibile che diversi utenti possano già provarla. Ovviamente, al fine di poter tentare il tutto, è necessario assicurarsi di avere l’app di TikTok aggiornata all’ultima versione.

Navarra ha recentemente parlato anche dell’implementazione delle storie, ovvero contenuti che scomparirebbero dopo 24 ore una volta aggiunti, proprio come avviene ad esempio su Instagram. Staremo a vedere cosa il colosso implementerà nel prossimo periodo.