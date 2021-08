Spider-Man: No Way Home – La reazione dei fratelli Russo dopo il record di visualizzazioni del trailer

I fratelli Russo hanno avuto una reazione particolare al record stabilito da Spider-Man: No Way Home, che con il suo trailer ha battuto il loro Avengers: Endgame.

Il trailer di Spider-Man: No Way Home è risultato essere il più visto di sempre nelle prime 24 ore, ed ha così spazzato il record precedente di Avengers: Endgame, ed i fratelli Russo, che di quel film ne sono stati i registi, hanno postato su Instagram una reazione particolare a questo sorpasso.

Ecco il post su Instagram dei fratelli Russo dopo il record di Spider-Man: No Way Home.

La frase con cui hanno commentato il record è stata:

Si può dire che è molto più di portare a casa!! Questo significa dare dei calci nel sedere e prendersi il posto!

Insomma, i fratelli Russo non l’hanno presa affatto a male, anzi. Del resto il loro Avengers: Endgame ha ottenuto risultati incredibili ai botteghini, ed è un film con incassi davvero difficili da battere.

Spider-Man: No Way Home nelle prime 24 ore ha ottenuto 355 milioni di visualizzazioni ed è diventato il trailer più visto di sempre, battendo il record di Avengers: Endgame che era di 289 milioni di visualizzazioni. Il lungometraggio ha ottenuto anche 4,5 milioni di interazioni sul web in tutto il mondo.

Avengers: Endgame ha, invece, ottenuto ai botteghini ben 2,7 miliardi di incassi. E qui a gongolare sono i fratelli Russo, in attesa dell’uscita a dicembre di No Way Home.