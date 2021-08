Samsung è in grado di bloccare da remoto i televisori rubati

Samsung ha annunciato un nuovo servizio che consente di bloccare – e quindi rendere inutilizzabili – le TV rubate. Concettualmente, in modo molto simile a come si bloccano gli smartphone rubati. Il servizio si chiama Television Block Function ed è già stato testato in Sud Africa: durante alcuni disordini dello scorso mese, diversi manifestanti avevano rubato un enorme quantità di televisori da un magazzino dell’azienda.

Samsung ha spiegato che la tecnologia è già pre-caricata su tutti i suoi televisori di nuova generazione, con funzionalità smart. “Vogliamo assicurarci che i televisori vengano usati esclusivamente dal loro rispettivo proprietario, con una prova d’acquisto valida”.

Non è ancora chiaro – nota The Verge – se la funzione è pensata esclusivamente per combattere i furti su larga scala o se verrà usata anche per contrastare i furti contro i singoli clienti.

Quello che è certo è che per consentire a Samsung di bloccare il televisore è necessario comunicare il codice di serie del prodotto. Il televisore verrà bloccato una volta che tornerà online per la prima volta.

Samsung contempla anche la possibilità che un televisore possa venire bloccato per errore. In quel caso è sufficiente che la persona contatti il servizio clienti dell’azienda, comunicando numero di serie e fornendo tutte le prove del caso, come documento d’identità e prova d’acquisto.

