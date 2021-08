Sweet Girl: due featurette dal film Netflix con Jason Momoa e Isabela Merced

Dal 20 agosto è disponibile su Netflix Sweet Girl, nuovo film originale diretto da Brian Mendoza e che vede protagonisti Jason Momoa e Isabela Merced, che ora in due diverse featurette ci raccontano come Momoa abbia superato la sua fobia delle altezze per poter girare una scena importante nella pellicola, oltre che entrare nei dettagli della scena portante, contenente il plot twist.

Spoiler alert! I video contengono rivelazioni sul film, guardateli solo dopo averlo visto.

Questa la sinossi ufficiale di Sweet Girl:

Il devoto padre di famiglia, Ray Cooper, giura vendetta contro la società farmaceutica responsabile di aver ritirato dal mercato un potenziale farmaco salvavita poco prima che la moglie (Adria Arjona) morisse di cancro. Ma quando la ricerca della verità lo porta a un incontro letale che mette sia lui che la figlia Rachel (Isabela Merced) in grave pericolo, la missione di Ray diventa una ricerca di vendetta per proteggere quel che resta della sua famiglia.

Leggi anche: