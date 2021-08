Josep: una clip esclusiva del lungometraggio d’animazione in uscita il 30 agosto

Vi proponiamo una clip esclusiva del film Josep, lungometraggio d’animazione francese diretto da Aurel e sceneggiato da Jean-Louis Milesi, che è ispirato alla vita e alle opere di Josep Bartolì, e che sarà al cinema dal 30 agosto all’1 settembre. Il film ha fatto parte della selezione ufficiale del Festival di Cannes 2020.

Questa è la clip esclusiva di Josep.

Ecco la sinossi del film d’animazione franco-belga:

Febbraio 1939. I repubblicani spagnoli si dirigono in Francia per fuggire dalla dittatura di Franco. Il governo francese confina i rifugiati in campi di concentramento, dove si riesce a malapena a soddisfare il bisogno di igiene, acqua e cibo. È in uno di questi campi che due uomini, separati dal filo spinato, diventeranno amici. Uno è una guardia, e l’altro è Josep Bartolí (Barcellona 1910 – New York 1995), un illustratore che combatte il regime franchista.