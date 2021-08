Google Chat si aggiorna con View, che ricorderà dei dettagli sulle task

Google sta lavorando a una funzionalità che permetterà agli utenti di completare con più facilità alcuni degli obiettivi che si sono imposti, per un motivo o per un altro. È passato molto tempo da quando Google Chat ha sostituito Hangouts, anche se questo non è particolarmente apprezzato da una buona parte della community, ma in realtà presenta delle potenzialità particolarmente importanti relative a diversi ambiti, che i team possono impegnarsi per riuscire a ottimizzare al meglio.

Parliamo ad esempio della possibilità di creare task e di assegnarle fra il team, come avviene per diverse altre app, fra cui le varie To-do-list pensate proprio per questo. È ovviamente possibile specificare tutti i dettagli dei compiti che ci si auto assegna o si delega ad altri membri del proprio team, il che è normale da sempre, visto che risulta facile inserire titoli e descrizioni dettagliate per non saltare eventuali passi fondamentali. L’azienda ha però brevettato un nuovo sistema che potrà rendere lo svolgimento delle task e l’assegnazione grazie a Google Chat molto più interessante.

Si parla di una shortcut che prende il nome di View, e servirà al fine di ricordarsi per quale motivo una determinata task fra le presenti è stata aggiunta, il che ovviamente dopo diverso tempo potrebbe essere sfuggito a chi si è occupato dell’inserimento di questa. Selezionando il pulsante dedicato, si potrà accedere al messaggio chat originale di quando la task è stata aggiunta, con molta facilità, e risulterà ad esempio possibile ricordarsi ulteriori dettagli che magari sono sfuggiti fra un dettaglio e l’altro.

Come spiegato dalla compagnia, questa sarà disponibile agli utenti di Google Workspace, e anche di G Suite Basic e Business, in maniera automatica, anche se potrebbero volerci diversi giorni prima che si presenti a tutti.