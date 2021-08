Dune: i character video di Fremen e Harkonnen, due nuovi spot

Tra i tanti film che affolleranno le sale cinematografiche a settembre, Dune è probabilmente quello che sta ispirando più hype, veicolato anche da piccole ma significative clip come quelle che vengono mostrate in questi giorni. Dopo i character poster della casata degli Atreides, è ora la volta di mostrarvi quelli dei Fremen, gli abitanti autoctoni del pianeta, così come quelli degli Harkonnen, acerrimi e spietati nemici del protagonista. In più, due nuovi spot italiani.

Il film, che sarà presentato Fuori Concorso venerdì 3 settembre, in prima mondiale, alla 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, arriverà al cinema in Italia dal 16 settembre.

Il film di fantascienza di Denis Villeneuve, tratto dalla saga letteraria di Frank Herbert, vanta un cast ricchissimo: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Sharon Duncan Brewster, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Chang Chen, David Dastmalchian, con Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem.

Dune, un’epica avventura ricca di emozioni, narra la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta – una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità – solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.

