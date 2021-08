Downton Abbey 2: Una nuova era è il titolo sul teaser poster italiano del nuovo film della serie

Universal Pictures Italy ha rilasciato il primo teaser poster per il nuovo film di Downton Abbey, rivelando così anche il titolo italiano ufficiale.

Una nuova era ha inizio con il secondo film dell’amatissima serie Downton Abbey, in arrivo prossimamente nei cinema: Universal ha pubblicato il titolo ufficiale italiano (Downton Abbey 2: Una nuova era) e il teaser poster della pellicola.

Una nuova era ha inizio. L'intero cast ritorna al completo in #DowntonAbbeyII: Una Nuova Era. Si uniscono le new entry Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye e Dominic West. Prossimamente solo al cinema. Posted by Universal Pictures on Thursday, August 26, 2021

Il film, che dovrebbe arrivare in sala la prossima primavera, continua le vicende all’interno della magione presentando anche nuovi personaggi. Il cast del film sarà formato da Maggie Smith, Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern, Laura Charmichael, Carter e ci saranno anche altri interpreti del primo lungometraggio e della serie che torneranno per questo secondo capitolo. Tra le new entry segnialiamo Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye e Dominic West.

Leggi anche: