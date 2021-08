Corto Maltese si rinnova nella nuova versione in cui è un giovane marinaio dei nostri giorni

Siamo abituati a vedere il mitico Corto Maltese aggirarsi per mare agli inizi del ‘900 e già con una certa esperienza alle spalle: nel nuovo volume Oceano nero, tuttavia, scopriremo una nuova e del tutto inedita (ma comunque ufficiale) versione del personaggio, che farà discutere.

Le vicende, difatti, si spostano in avanti di un centinaio d’anni, ringiovanendone al contempo il protagonista, che a occhio sarà nato, ora, attorno al 1980. La nuova versione, che era stata annunciata a giugno – ma senza specificare la natura “reboot” dell’operazione – è stata fortemente voluta da Patrizia Zanotti, collaboratrice di Hugo Pratt (autore originale delle storie del personaggio), grande esperta del personaggio e managing editor di Cong, la società editrice che ne gestisce i diritti.

I fan più oltranzisti non abbiano paura: si tratta di un esperimento una tantum per avvicinare “Il pubblico giovane, di ragazzi che non l’hanno mai letto [Corto Maltese, ndR]” e andrà semplicemente ad affiancare la linea classica, senza sovrapporsi o sostituirla.

Volevamo chiarire ai lettori che questo libro non va in contrapposizione con la nuova serie delle avventure di Corto Maltese, realizzata da Canales e Pellejero. Quella segue il percorso di Pratt. Questo è un one-shot, un altro prodotto, autonomo e indipendente da qualsiasi precedente sua avventura.

ha affermato Zanotti.

Potrebbe avere uno o più seguiti, al momento però non sono stati previsti o, quantomeno, annunciati; l’albo è stato realizzato da Martin Quenehen ai testi e Bastien Vivès alle matite.

Patrizia Zanotti ha approfittato anche per dare un piccolo aggiornamento sulla serie tv annunciata a Cannes di cui vi abbiamo già parlato: il casting è previsto per ottobre e sono previsti otto episodi da un’ora l’uno.

