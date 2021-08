Cobra Kai: ufficializzata una quinta stagione del popolare serial Netflix

A dicembre ci attendono le nuove puntate di Cobra Kai, con una quarta stagione che sembra essere decisiva: tuttavia, la quarta non sarà la stagione finale, come alcuni sostenevano. Netflix ha infatti rinnovato la serie per (almeno) un’altra tranche di puntate, come ci dimostra il tweet dell’account ufficiale.

The dojo is about to be 5x as rad. Cobra Kai has been renewed for a 5th season. pic.twitter.com/8iz2M6Bzw5 — Cobra Kai (@CobraKaiSeries) August 27, 2021

“Il dojo, presto, sarà cinque volte più figo. Cobra Kai è stata rinnovata per una quinta stagione” afferma il post sui social. Naturalmente, non è stato annunciato altro se non il logo, e dunque non sappiamo nulla sulla trama, anche se viene facile pensare che la produzione, se non l’ha già fatto a sorpresa per la quarta stagione, potrebbe recuperare in qualche modo Hilary Swank, protagonista del quarto (misconosciuto) capitolo della saga originale di Karate Kid.

