Samsung Galaxy S21 FE leakato dall’azienda con tutti i dettagli

Samsung ha per errore recentemente leakato il nuovo Galaxy S21 FE, fornendoci nel mentre diverse possibili informazioni chiare sul dispositivo in questione.

Sembra ormai sicuro che il nuovo Samsung S21 Galaxy FE sia pronto a essere lanciato da parte della compagnia, dopo davvero poco tempo dal suo Unpacked che ci ha mostrato diverse novità in cantiere, come i nuovi Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3. Dei leak sono infatti recentemente arrivati in rete, e in realtà da una fonte alquanto attendibile, visto che stiamo parlando proprio dell’azienda stessa, che per errore ha svelato sul suo sito il nuovo modello.

Parliamo della versione francese, il quale ha presentato la “Fan Edition”, come riportato da SamMobile e ripreso da PhoneArena. Si parlava di una pubblicità che offriva un account di YouTube Premium con l’acquisto di un Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra e, infine, proprio il Galaxy S21 FE, il quale sembra permetterà di ottenere un totale di 4 mesi di Premium per la piattaforma in seguito all’acquisto, anche se non abbiamo purtroppo per il momento dettagli relativi alla sua data di lancio precisa.

Sembra tuttavia che non manchi però molto al debutto, e infatti il device in questione si è mostrato su una console di Google Play in una prima foto, con anche tutte le specifiche dedicate. Troviamo uno Snapdragon 888 con tre core clusters (1 da 2,8 GHz, 3 da 2,4 GHz e 4 da 1,8 GHz), assieme a una GPU Adreno 660 integrata. Si prevede uno schermo FHD+, non conosciamo ancora il refresh rate di questo ma potrebbe trattarsi di 120 Hz con ottime probabilità.

In passato si era già parlato di due modelli, uno da 128 GB e uno da 256 GB, con una batteria che offrirebbe 4.500mAh di capacità, nonché la ricarica wireless Qi e il fast charging da 25 W. Il tutto sembra ormai confermato, e non ci resta che aspettare un annuncio atto a confermare quanto anticipato.