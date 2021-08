Ritorno al Futuro: Michael J. Fox e Christopher Lloyd di nuovo insieme all’Awesome Con (foto)

Michael J. Fox e Christopher Lloyd hanno partecipato insieme all'Awesome Con di Washington D.C., posando insieme anche in una foto che ha fatto il giro del web.

Una foto che riesce a rievocare tante emozioni per tutti gli appassionati di cinema: lo scatto che mostra di nuovo insieme Michael J. Fox e Christopher Lloyd all’Awesome Con di Washington D.C. richiama alla mente Ritorno al Futuro e le avventure di Marty e Doc.

Questo è il post di Instagram con la foto mostrata da Michael J. Fox ripreso al fianco di Christopher Lloyd all’Awesome Con di Washington che si è tenuto la scorsa settimana per celebrare una reunion di Ritorno al Futuro. La frase di Fox è eloquente: “Ritorno al passato”.

Non capita spesso di vedere i due interpreti insieme, considerando che dopo la trilogia di Ritorno al Futuro si è potuto rivederli di nuovo uno al fianco dell’altro sullo schermo solo in una puntata della serie televisiva Spin City, in cui Michael J. Fox era il protagonista.

Raramente Fox e Lloyd hanno partecipato insieme anche alle convention, ed in tempi di pandemia come questi è davvero un grande regalo poter trovare ad una fiera nerd due personaggi di questo calibro. Gli appassionati presenti all’Awesome Con hanno potuto scattare foto con Michael J. Fox e Christopher Lloyd mantenendo le distanze di sicurezza.