Il potere del cane: il teaser trailer del film Netflix con Benedict Cumberbatch

La piattaforma streaming Netflix ha pubblicato il teaser trailer del film Il potere del cane, con protagonista Benedict Cumberbatch, che uscirà l’1 dicembre, e che sarà distribuito in alcuni cinema selezionati il 17 novembre. Alla regia del lungometraggio c’è Jane Campion.

Qui sotto trovate il teaser trailer de Il potere del Cane.

Questa è la descrizione offerta da Netflix:

Il carismatico allevatore Phil Burbank incute paura e rispetto. Quando il fratello porta la nuova moglie e il figlio di lei a vivere al ranch di famiglia, Phil li tormenta finché non si ritrova vulnerabile alla possibilità di innamorarsi.

Il lungometraggio è ambientato negli anni Venti e mostra Benedict Cumberbatch in un ruolo ben diverso rispetto a quello del potente personaggio Marvel Doctor Strange. Ne Il potere del Cane sono presenti anche Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee, Thomasin McKenzie, Frances Conroy, Keith Carradine, Peter Carroll, e Adam Beach. Campion ha scritto e diretto il lungometraggio, e compare anche tra i produttori.

Il film sarà presentato in concorso al Festival di Venezia 78.

Tutti gli appassionati di Benedict Cumberbatch dovranno quindi aspettare dicembre per poter vedere l’interprete alle prese con questo ruolo, stesso periodo in cui arriverà nelle sale cinematografiche anche Spider-Man: No Way Home, con Cumberbatch sempre protagonista.

