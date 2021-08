Downton Abbey 2 s’intitolerà Downton Abbey: A New Era, la descrizione del teaser

Il film Downton Abbey 2 s'intitolerà Downton Abbey: A New Era. Durante il CinemaCon è stato mostrato anche un teaser dedicato.

Durante il CinemaCon di Las Vegas si è parlato anche di Downton Abbey 2, il lungometraggio che prosegue le vicende della popolare serie televisiva. Durante l’evento è stato rivelato il titolo del nuovo film, che sarà Downton Abbey: A New Era.

Ma oltre a rivelare il titolo di Downton Abbey 2, o Downton Abbey: A New Era, è stato mostrato anche un teaser di cui è trapelata la descrizione: nel filmato si vedono la famiglia Crawley e lo staff di Downton che si preparano per un viaggio in mare. Successivamente troviamo Mr. Carson che dice “Gli inglesi stanno arrivando”. Le sequenze successive fanno vedere sfarzo, musica jazz, ed un matrimonio.

Il cast del film sarà formato da Maggie Smith, Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern, Laura Charmichael, Carter e ci saranno anche altri interpreti del primo lungometraggio e della serie che torneranno per questo secondo capitolo. Tra le new entry segnialiamo Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye e Dominic West.

La sceneggiatura è stata scritta da Julian Fellowes, mentre Gareth Neame e Liz Trubridge lavoreranno alla produzione del lungometraggio. Alla regia di Downton Abbey 2 ci sarà Simon Curtis (My Week with Marilyn).

Il lungometraggio doveva essere distribuito il 22 dicembre, mentre in realtà arriverà nelle sale cinematografiche il 18 marzo 2022.