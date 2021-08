Sex Education 3: i character poster dei personaggi e le foto della nuova stagione

Netflix Italia ha rilasciato nuovi poster e nuove foto per la terza stagione di Sex Education, in arrivo il 17 settembre sulla piattaforma streaming.

Secondo i nuovi poster di Sex Education 3, “Crescere è un lavoro di gruppo”: e il gruppo è decisamente numeroso e ben assortito in questi manifesti ufficiali rilasciati da Netflix, che vi proponiamo insieme alle nuove foto della terza stagione, che sarà disponibile a partire dal 17 settembre.

Sex Education è la storia di Otis Milburn, un liceale impacciato che vive con sua madre, la sessuologa Jean. Nella prima stagione, Otis, con l’aiuto dell’amica Maeve Wiley, apre a scuola una clinica del sesso per mettere a frutto il proprio talento e intuito sull’argomento. Nella seconda stagione, Otis affronta i propri bisogni sessuali, sorti tardivamente, per poter approfondire la relazione con la fidanzata Ola. Nel frattempo, però, deve gestire i rapporti tesi con Maeve. Intanto alla Moordale un’epidemia di clamidia evidenzia la necessità di una migliore educazione sessuale in classe, mentre in paese arrivano nuovi adolescenti che sfidano lo status quo.

La serie è stata ideata e scritta da Laurie Nunn ed è prodotta da Eleven. I registi della seconda stagione sono Ben Taylor, Alice Seabright e Sophie Goodhart. Jamie Campbell, Laurie Nunn e Ben Taylor sono anche produttori esecutivi.

L’ansia da prestazione non è nulla rispetto a quella che proviamo nel dirvi che mancano 25 giorni a #SexEducation3 pic.twitter.com/ve3Aoe4Rwe — Netflix Italia (@NetflixIT) August 23, 2021

Questa la sinossi della terza stagione:

È un nuovo anno. Otis fa sesso occasionale, Eric e Adam sono ufficialmente insieme e Jean è incinta. La nuova preside Hope cerca di riportare la Moordale all’eccellenza, Aimee scopre il femminismo e Jackson ha una cotta, mentre rimane irrisolta la questione del messaggio vocale scomparso. Sono in arrivo animali che aiutano le coppie, fenomeni alieni, cupcake a forma di vulva e, naturalmente, Madam Groff.

