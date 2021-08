Le streghe di Eastwick: in sviluppo il remake del film con Jack Nicholson

Le streghe di Eastwick è un film cult della fine degli anni Ottanta con un grande cast che includeva Jack Nicholson, Cher, Susan Sarandon e Michelle Pfeiffer. Ora, ad oltre trent’anni di distanza sembra essere tutto pronto per realizzare il remake.

Secondo alcuni report Ninja Thyberg (che ha già lavorato a Pleasure) sceneggerà e farà da regista al remake de Le streghe di Eastwick. Il nuovo film dovrebbe essere più fedele al romanzo da cui è stato tratto il lungometraggio del 1987. Ricordiamo, infatti, che l’opera originale è di John Updike, ed è stata pubblicata nel 1984.

Nel 2008 è uscito il romanzo sequel intitolato The Widows of Eastwick, e da allora spesso si è parlato di un remake del film. Nel 2009 ABC ha realizzato una miniserie ispirata intitolata Eastwick. Al centro della storia ci sono tre donne che abitano in questa cittadina chiamata Eastwick, e che in realtà sono tre streghe che si lasceranno conquistare dall’arrivo di un uomo affascinante chiamato Darryl Van Horne, che sconvolgerà l’equilibrio tra le donne.

I produttori del nuovo film saranno Doug Wick e Lucy Fisher, i quali hanno già lavorato all’adattamento de Il Grande Gatsby.