Jason Momoa conferma che il film alla Arma Letale con Bautista si farà

Jason Momoa parlando al The Late Late Show with James Corden ha confermato che il Buddy Movie con Dave Bautista si farà.

Jason Momoa ha raccolto l’invito di Dave Bautista, anzi, ha fatto di più, annunciando che il Buddy Movie in stile Arma Letale che l’ex wrestler gli aveva proposto si farà. Parlando al The Late Late Show with James Corden l’interprete di Aquaman ha detto la sua a riguardo.

Ecco le parole di Momoa:

Si tratta di un progetto che si vende da solo. Non ti mentirò dicendo che non sto su Twitter, ma Bautista mi ha scritto quattro giorni fa parlando del fatto che dovremmo fare un buddy movie di poliziotti insieme. Alla fine ci vogliamo bene, abbiamo lavorato insieme sul set della serie See e poi in Dune, perciò ho detto di sì, assolutamente. E lui mi ha detto di farlo alle Hawaii, e gli ho risposto che la cosa mi piaceva, e che avevo un’idea a riguardo. Perciò lo dico chiaramente: ci stiamo lavorando.

Qualche giorno fa su Twitter Dave Bautista aveva scritto queste parole:

Diffondiamo questa cosa e vediamo cosa succede: io e Jason Momoa protagonisti di un buddy movie di poliziotti sullo stile di Arma Letale, con David Leitch alla regia. Okay, l’ho detto, ora vediamo cosa succede.

E Momoa ha prontamente risposto. Che ne pensate di questo progetto?