Black Panther: Wakanda Forever – Letitia Wright in ospedale per un infortunio sul set

Letitia Wright ha riportato un infortunio a causa di un incidente sul set di Black Panther: Wakanda Forever, le sue condizioni però non sono preoccupanti.

Letitia Wright è finita in ospedale a causa di un infortunio riportato dopo un incidente avvenuto sul set di Black Panther: Wakanda Forever, ma il suo non sembra essere un grave infortunio, anzi, la produzione non subirà ritardi, e sembra quindi che l’attrice potrà presto riprendere i lavori sul set.

L’infortunio sul set di Black Panther: Wakanda Forever sarebbe avvenuto mentre Letitia Wright era alle prese con una scena d’azione, anche se non è stata rivelata la dinamica dell’incidente. Nei giorni precedenti l’attrice è stata vista girare alcune scene con Dominique Thorne presso il Massachusetts Institute of Technology.

Un portavoce dei Marvel Studios ha dichiarato:

Letitia Wright ha riportato un infortunio minore mentre girava una scena d’azione durante Black Panther: Wakanda Forever. L’attrice sta attualmente ricevendo delle cure in un ospedale locale e ci si aspetta che uscirà presto.

Nel film oltre alla Wright ci saranno Danai Gurira, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Lupita Nyong’o, Florence Kasumba e Angela Bassett che ritorneranno dopo aver partecipato a Black Panther, con Ryan Coogler alla regia. Dominique Thorne sarà invece Riri Williams, o meglio Ironheart, un personaggio Marvel molto atteso dagli appassionati.