Tim Cook e Satya Nadella, CEO di Apple e Microsoft, terranno un meeting con Joe Biden

Molto presto, si svolgerà un meeting alla Casa Bianca in America che vedrà coinvolti il presidente Joe Biden e importanti figure come Tim Cook e Satya Nadella.

Molto presto si svolgerà un meeting particolarmente importante, il quale vedrà infatti discutere delle figure chiave nel settore della tecnologia e della sicurezza informatica. A incontrarsi ci saranno dirigenti di Google, Amazon, IBM, Southern Co., e JPMorgan Chase & Co, ma soprattutto Tim Cook (CEO di Apple) e Satya Nadella (CEO di Microsoft), i quali parleranno con Joe Biden, presidente degli Stati Uniti d’America.

Nel corso della conversazione le importanti figure esperte del settore avranno modo di discutere della sicurezza informatica e degli attacchi che sono stati effettuati nel corso dell’ultimo anno, come riportato sulle pagine di Bloomberg e ripresto da MacRumors. Il tutto ha lo scopo di migliorare la sicurezza informatica e le collaborazioni con il governo, e probabilmente le figure di spicco avranno modo di approfondire la questione parlando di come i software potranno migliorare il tutto, mettendo in campo la propria esperienza e il punto di vista di ognuno.

L’incontro avrà proprio alla Casa Bianca in America, e sembra sia stato indetto per discutere della sempre maggiore presenza di ransomware e malware che infettano i sistemi anche delle grosse compagnie, all’infuori dei singoli individui, il che sottolinea sicuramente quanto la pericolosità degli hacker sia all’effettivo aumentata di molto nell’ultimo periodo. Ci sarà modo di approfondire le applicazioni per ridurre questo tipo problemi in diversi settore, fra cui quelli bancari, energetici e idrici, e grazie alle enormi competenze dei partecipanti sembra che sarà possibile ascoltare soluzioni particolarmente importanti e da tenere in considerazione.

Staremo a vedere in realtà quali saranno gli argomenti discussi nello specifico per quanto concerne questo macroscopico topic, considerando che potremo davvero sentirne delle belle e il CEO di Apple e Microsoft interverranno per un fine comune, il che rende il meeting ancora più da tenere d’occhio.