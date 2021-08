Star Wars: un video ufficiale svela dieci camei poco noti

Sapevate che John Williams – lo storico compositore delle musiche della saga – e George Lucas stesso hanno partecipato, come attori, a Star Wars? E che attori come Anthony Daniels e Ahmed Best hanno recitato anche con le loro vere fattezze, al di là dei costumi di scena? Anche Mark Hamill non è stato “solo” Luke Skywalker.

A svelarlo, per tutti coloro che ancora non lo sapevano, è un nuovo video pubblicato da Disney+ che mostra i dieci camei meno noti presenti nella saga di Star Wars. In appena due minuti la vostra curiosità sarà soddisfatta: ma attenzione, perché volendo l’elenco si potrebbe allungare… ad esempio Sofia Coppola è stata una delle ancelle di Amidala, mentre Daniel Craig e Tom Hardy hanno indossato la mitica armatura da trooper!

Leggi anche: