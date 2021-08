SEE 2: nuovo First Look dalla serie Apple TV+ con Jason Momoa e Dave Bautista

Il mondo di SEE si espande, portando gli spettatori dai pacifici paesaggi bucolici fin dentro le linee nemiche, come possiamo vedere dal nuovo First Look pubblicato da Apple TV+ a pochi giorni dall’esordio della nuova stagione.

Ambientato in un futuro brutale e primitivo, SEE vede l’umanità brancolare nel buio della sua condizione acquisita di cecità generalizzata: la serie Apple TV+ vanta nel cast della sua seconda stagione nientemeno che Jason Momoa e Dave Bautista.

Nella seconda stagione di See, in arrivo dal 27 agosto, Baba Voss (Momoa) cerca, tra molte difficoltà, di riunire la sua famiglia. Il suo conflittuale fratello Edo (Bautista) ha catturato la figlia di Baba in cerca di vendetta. Nel frattempo, tra il regno di Paya e la repubblica Trivantiana c’è aria di conflitto…

