Dune: il terzo film della trilogia sarà l’adattamento di Messia di Dune

Denis Villeneuve è già proiettato verso lo sviluppo della trilogia cinematografica di Dune (anche se il primo film uscirà a breve, ed il secondo non è stato ancora annunciato), tanto da aver rivelato a CBC’s Radio Canada quale sarà il soggetto del terzo film: stiamo parlando del romanzo Messia di Dune.

Queste sono le parole di Villeneuve:

C’è il secondo libro della saga, intitolato Messia di Dune, che potrebbe essere un film straordinario. Ho sempre detto che si potrebbe realizzare una trilogia, però vedremo. Abbiamo lavorato per un anno, e non posso guardare oltre per ora.