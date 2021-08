Just Beyond: le prime foto della serie Disney+ tratta dalla graphic novel di R.L. Stine

Non solo Piccoli Brividi e Fear Street: ecco che un'altra opera di R.L. Stine, Just Beyond, sta per arrivare in live action, su Disney+.

La produzione di racconti del terrore per giovanissimi realizzata in carriera da R.L. Stine è sconfinata e non si limita al notissimo Piccoli Brividi, come abbiamo scoperto con Fear Street: Disney+ ora sta per portare sul piccolo schermo un’altra delle opere dell’autore americano, Just Beyond.

What lies #JustBeyond will shock and haunt you 😱👻 Stream the all-new Original Series based on the best-selling graphic novel series from R.L. Stine this fall on #DisneyPlus. (2/2) pic.twitter.com/gd7bovi9e8 — Disney+ (@disneyplus) August 20, 2021

Tratta dalla graphic novel pubblicata da Boom! Studios, Just Beyond sarà una miniserie in otto episodi, autoconclusivi, in arrivo questo autunno sulla piattaforma streaming. Tra i protagonisti degli episodi l’ormai ministar McKenna Grace: due degli episodi della serie saranno diretti da Marc Webb (sì, proprio il regista di The Amazing Spider-Man e 500 Giorni insieme).

