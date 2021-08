Jeff Bezos potrebbe aver comprato una macchina per l’erogazione del gelato personale

Sembra che Jeff Bezos abbia deciso di investire una piccola parte del suo capitale per togliersi uno sfizio alquanto divertente, che farà sicuramente gola a molti dei fan che apprezzano il lavoro dell’imprenditore. Si parla di una vera e propria macchina per l’erogazione del gelato artigianale, sogno di moltissime persone e presente in davvero pochi luoghi (come ad esempio alcune crociere), e che sembra sia ormai diventata ufficialmente parte della mansione dell’uomo.

Il tutto non è per il momento confermato, in quanto Jeff Bezos non ha ancora parlato del tutto, ma ciò è stato riportato da un uomo che si è occupato della consegna di una macchina per l’erogazione del gelato artigianale targata CVT. Non si tratta comunque di una possibilità così remota, visto che si tratterebbe di uno sfizio più che comprensibile per l’imprenditore, il quale con il suo capitale – assieme a molte opere di beneficienza e imprese particolari, come andare nello spazio – può acquistare oggetti del genere.

Si parla anche di ragioni legate non solamente a un semplice sfizio, ma a una particolare dieta che richiede di mangiare gelato, e che potrebbe quindi aver portato l’uomo a quest’esigenza al fine di continuare con un piano alimentare ben definito, non poco comune fra le persone di successo.

La redazione di The Verge ha contattato la compagnia al fine di intervistare la persone che si è occupata della consegna, ma sembra che per il momento non sia possibile ottenere informazioni sulla questione. Staremo a vedere se l’imprenditore avrà voglia di parlare del suo acquisto, sempre che si sia trattato di lui e che sia all’effettivo una macchina per il gelato personale, magari approfondendo la questione e spiegando i vantaggi di averne una.