Adobe acquisisce Frame.io per oltre 1 miliardo di dollari

Da poco tempo Adobe ha annunciato una nuova acquisizione particolarmente importante, assicurandosi di far entrare all’interno della propria famiglia Frame.io, azienda dal medesimo nome che ha confermato la trattativa e accettato il tutto; la cifra pattuita è di 1,275 miliardi di dollari. Come spiegato da parte di Adobe e riportato da Bloomberg, la scelta è stata presa perché la compagnia ha cercato di creare autonomamente un software, ma considerando che alcuni suoi clienti utilizzavano già Frame.io, pare che questa sia stata la soluzione più intelligente.

Per chi non conoscesse il servizio della compagnia in questione, parliamo di una piattaforma per la revisione di modifiche e filmati, che permette a più utenti insieme di vedere determinato materiale e fornire del feedback relativo a quanto è stato cambiato. Ovviamente, il tutto risulta particolarmente comodo perché grazie al servizio di cloud permette di creare facilmente contatto fra chi usa il sistema. Il tutto, come riportato da The Verge, è già integrato con Premiere Pro di Adobe, Final Cut Pro di Apple e Avid Media Composer.

All’infuori dell’accordo, Frame.io continuerà a operare indipendentemente, e come ci ha tenuto a sottolineare Adobe il sistema non avrà sostanziali cambiamenti, restando di conseguenza simile. Ciò è senza dubbio una buona notizia per tutti coloro che lo utilizzano giornalmente e non vedranno quindi che eventuali miglioramenti per la piattaforma che apprezzano. Il tutto vale anche per il supporto ai programmi che non fanno parte di Adobe, e che non verranno di conseguenza penalizzati.

Staremo a vedere se ulteriori cambiamenti avranno modo di essere confermati nel corso dei prossimi giorni, fra cui potrebbe anche esserci un abbonamento che includa i servizi di Frame.io per coloro che utilizzano già le piattaforme di Adobe, con magari dei costi aggiuntivi che risulterebbero convenienti.