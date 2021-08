Wikipedia sotto attacco: simboli nazisti compaiono su alcune pagine

Recentemente uno strano episodio ha colpito Wikipedia, piattaforma di informazione che si è trovata a dover fronteggiare un attacco hacker particolarmente grave, anche se a tratti bizzarro. Alcuni utenti infatti, purtroppo non ancora identificati, hanno invaso la piattaforma inserendo simboli nazisti in ogni dove, focalizzandosi principalmente sulla collocazione delle svastiche al posto delle immagini nelle pagine di diverse entità di spicco.

Non è attualmente chiaro cosa abbia scatenato il gesto in questione, considerando che i personaggi presi di mira dell’attacco variano moltissimo, e sembra siano stati scelti quasi in maniera casuale al fine di scatenare il panico sulla piattaforma. Com’è risaputo, Wikipedia si affida anche agli utenti per quel che concerne l’arricchimento dei contenuti del sito con nuove informazioni, con però molta moderazione, ed è stato proprio lo staff a debellare il problema in tempo record, assicurandosi con ulteriori procedure di sicurezza che questo non ricapiti ulteriormente.

Come detto le pagine colpite sono più che mai varie, in quanto si spazia dalla cantante Madonna, o anche a Jennifer Lopez, al filoso tedesco Theodor Adorno e addirittura a Stalin. Per via dell’attacco, un’enorme svastica è stato posto quasi al centro delle pagine dedicate, e questo era pressoché impossibile da non notare, il che ha portato a diverse segnalazioni nel giro di poco tempo.

Stando a quanto dichiarato da un portavoce della compagnia senza scopo di lucro, sembra che il fenomeno in questione sia particolarmente frequente, e che non si tratti della prima volta in cui un episodio come questo avviene, il che ha portato quindi il team ad avere “esperienza” in questo tipo di operazioni. Per fortuna il tutto è stato sistemato, e speriamo che non sia necessario dover assistere presto a questo tipo di attacchi, i quali risultano particolarmente gravi per la piattaforma di Wikipedia.