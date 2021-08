The Witcher: Nightmare of the Wolf, i character poster in stile anime del film Netflix

Il 23 agosto arriva su Netflix The Witcher: Nightmare of the Wolf, film animato prequel delle avventure di Geralt: ecco i poster dei protagonisti.

Deglan, Filavandrel, Tetra, Lady Zerbst, Luka e naturalmente Vesemir da giovane e da ragazzo: questi i character poster rilasciati da Netflix in occasione dell’imminente lancio di The Witcher: Nightmare of the Wolf, il film animato che racconta le vicissitudini giovanili del mentore di Geralt di Rivia.

Questa la sinossi del film dello Studio Mir:

L’universo di The Witcher si espande in questa storia anime delle origini: prima di Geralt c’è stato il suo mentore Vesemir, un giovane e spavaldo witcher sfuggito a una vita di stenti per uccidere mostri in cambio di denaro. Quando un nuovo strano mostro inizia a terrorizzare il regno già politicamente instabile, Vesemir si ritrova in un’avventura spaventosa che lo costringe a confrontarsi con i demoni del suo passato.

Leggi anche: