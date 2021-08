Ron – Un Amico Fuori Programma includerà il nuovo singolo di Liam Payne, Sunshine

Il nuovo singolo di Liam Payne, Sunshine – che sarà pubblicato il 27 agosto via Capitol Records – sarà incluso nel film targato 20th Century Studios e Locksmith Animation Ron – Un Amico Fuori Programma, da ottobre nelle sale cinematografiche di tutto il mondo: a quest’indirizzo trovate i vari store dove preordinare il disco o la traccia.

Prima del rilascio ufficiale previsto alla fine del mese, Liam darà ai fan un primo assaggio del singolo con una clip in diretta oggi su TikTok e gli utenti potranno aggiungere l’anteprima ai propri video e alle proprie creazioni sulla piattaforma.

Sono davvero un grande fan di Disney, quindi lavorare a questo progetto è un sogno che diventa realtà. Non vedo l’ora che tutti possano ascoltare Sunshine e vedere Ron – Un Amico Fuori Programma. È stato molto divertente!

ha affermato Liam, che nella versione in lingua originale del film doppia uno dei personaggi.

Ron – Un Amico Fuori Programma, in uscita il 21 ottobre, è la storia di Barney, un impacciato studente delle medie e di Ron, il suo nuovo dispositivo che cammina, parla e si connette digitalmente e che dovrebbe essere il suo “migliore amico pronto all’uso”. Nell’era dei social media, gli esilaranti malfunzionamenti di Ron lanciano i due in un viaggio ricco di azione in cui il ragazzo e il robot fanno i conti con la meravigliosa confusione della vera amicizia.

Leggi anche: