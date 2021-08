OnlyFans proibirà contenuti sessualmente espliciti da ottobre

Moltissimi utenti conoscono e utilizzano la piattaforma di OnlyFans, la quale permette di condividere (per i creatori di contenuti) e visualizzare (per i semplici spettatori) tonnellate di video, in maniera simile a quanto avviene su YouTube o altri portali. Tuttavia, questo è diventato particolarmente popolare per via della condivisione di video espliciti che vengono caricati da parte di alcuni creatori in vista, e sembra però che la cosa cambierà nel giro di poco tempo.

Come riportato da Bloomberg infatti, la compagnia ha confermato che punta a rimuovere entro il mese di ottobre ogni tipo di contenuto sessualmente esplicito. Trovate qui di seguito la dichiarazione di OnlyFans rilasciata per le pagine di The Verge in merito alla questione:

Al fine di assicurarci la sostenibilità a lungo termine della nostra piattaforma, e per continuare a hostare una community inclusiva di creatori e fan, dobbiamo evolvere le nostre linee guida dei contenuti.

Come confermato, ciò che ha reso il sito noto resterà ancora in parte, dato che sarà possibile pubblicare ancora foto di nudo, ma solamente rispettano le nuove linee guide e le politiche che OnlyFans fornisce da oggi ai creatori.

Attualmente, il sito ospita all’incirca 2 milioni di creatori, i quali sono riusciti in totale a genere approssimativamente l’enorme cifra di 5 miliardi di dollari grazie alle potenzialità della piattaforma, con invece un totale di 130 milioni di utenti. 2 miliardi di dollari sono stati riscossi solamente lo scorso anno attraverso le vendite, con OnlyFans che prende tuttavia una percentuale del 20% su tutti i guadagni.

Staremo a vedere se il successo del sito resterà uguale anche in seguito al suddetto cambiamento, considerando che alcuni creatori potrebbero decidere di cambiare piattaforma di riferimento nel caso in cui non si trovassero d’accordo con le nuve politiche applicate da OnlyFans.