Welcome to the Blumhouse, a ottobre quattro nuovi film su Amazon Prime Video

Bingo Hell, Black as Night, Madres e The Manor sono i titoli dei quattro nuovi film targati Welcome to the Blumhouse in arrivo a ottobre su Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video è lieta di annunciare l’edizione di quest’anno di Welcome to the Blumhouse, una nuova serie di film thriller unici e inquietanti sviluppati e prodotti con grande attenzione per una narrazione originale e diversificata. Prodotti da Blumhouse Television e Amazon Studios, Bingo Hell, Black as Night, Madres e The Manor saranno disponibili in tutto il mondo dal prossimo ottobre in esclusiva su Prime Video.

Welcome to the Blumhouse proporrà ancora una volta cast di attori affermati ed emergenti con alla regia una serie di talenti emergenti, prevalentemente al femminile. Bingo Hell e Black as Night usciranno il primo ottobre, seguiti da Madres e The Manor, disponibili dall’8 ottobre.

Bingo Hell:

Una grintosa anziana lotta per proteggere il suo amato quartiere da una forza malvagia che ha preso il controllo della sala bingo del quartiere e sta uccidendo i residenti in modi raccapriccianti.

Black as night:

Un’adolescente piena di risorse e assetata di vendetta, con i suoi amici fidati, trascorre l’estate combattendo contro i vampiri che terrorizzano New Orleans.

Madres:

In dolce attesa del loro primo figlio, una coppia messicano-americana si trasferisce in una comunità agricola di migranti nella California degli anni ’70, dove strani sintomi e visioni terrificanti minacciano la loro nuova famiglia.

The Manor:

Dopo aver subito un lieve ictus, Judith Albright si trasferisce a malincuore in una storica casa di cura dove si convince che una forza soprannaturale stia uccidendo i residenti.

Leggi anche: