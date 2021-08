Google Calendar: in arrivo lo sharing della posizione

Come confermato da Google, a partire dalla giornata del 30 agosto coloro che usando Calendar avranno modo di condividere la propria posizione in automatico.

Con gli aggiornamenti di Google Calendar, il colosso ha già permesso agli utenti di specificare sulla piattaforma gli orari di lavoro, come anche diversi altri dettagli. Tuttavia, con un prossimo update verrà fatto un importante passo avanti, il quale permetterà infatti agli utenti di condividere la propria posizione, novità particolarmente utile gli impiegati che lavorano in ambienti ibridi, e potranno di conseguenza coordinare le proprie energie con maggiore facilità. Il tutto non potrà ovviamente essere fatto solamente una singola volta, e la localizzazione avrà di conseguenza modo di ricevere aggiornamenti di frequentemente.

Come confermato e ripreso sulle pagine di 9to5Google, la novità verrà introdotta per i calendari a partire dal 30 agosto, data per fortuna particolarmente vicina, la quale arriva in maniera estremamente puntuale e risulterà gradita per gli impiegati che dovranno decidere se lavorare da casa in ufficio, o usare l’appena nominato approccio ibrido.

Di default, la funzione in questione sarà abilitata, e sarà necessario selezionare appositamente la spunta dedicata al fine di non permettere agli altri di sapere da quale luogo si sta lavorando e si accede a Calendar. Il tutto potrà essere visualizzato da tutti coloro che hanno modo di poter scoprire lo stato di disponibilità o impegno sulla piattaforma. Già a partire da oggi, gli admin avranno modo di scegliere se la novità in questione verrà abilitata o disabilitata, al fine di rimuovere la situazione dove non sarà necessario, all’infuori delle scelte dei singoli utenti.

Staremo a vedere se la funzionalità risulterà utile, e se a partire da lunedì 30 agosto gli utenti forniranno un feedback positivo all’azienda, considerando ovviamente il modo in cui i vari posti di lavoro fisici e virtuali riusciranno a sfruttare la novità in questione. Questa sarà pronta ad arrivare nei prossimi mesi, come confermato, su Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, Nonprofits e G Suite Business.