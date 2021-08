Epic Games Store: arriva in beta l’autopubblicazione dei giochi

Epic Games ha annunciato ufficialmente una novità per il suo Store che renderà all’apparenza più facile la vita di sviluppatori e publisher, i quali ogni giorno rischiano di vedere le proprie nuove esperienze bloccate dal controllo serrato della compagnia. Come confermato, è infatti arrivata in beta la possibilità di autopubblicare i titoli sullo Store, rispettando ovviamente delle regole, dato che ciò non comporta la totale libertà ma solo un “autocontrollo” da dover rispettare.

Fra queste troviamo la necessità di caricare giochi che funzionino effettivamente su PC, e siano nel caso del multiplayer obbligatoriamente giocabili con utenti di altre piattaforme dove vengono messi in vendita. Viene anche specificato che è possibile inserire il cross-play con altri dispositivi senza alcun problema. Parlando dei contenuti vietati, si passa dalla violazione di IP al materiale discriminatorio, ed è anche (almeno per il momento) vietata in ogni modo la pornografia.

Una volta entrati a far parte del programma in beta, gli sviluppatori potranno ora controllare tutti i requisiti per il proprio titolo e procedere con il caricamento, senza doversi obbligatoriamente interfacciare con degli impiegati di Epic Games, i quali hanno seguito fino a oggi questa procedura in maniera particolarmente attenta.

A differenza di Steam infatti, il negozio virtuale degli autori di Fortnite si è posto sin da subito con regole particolarmente serrate per i controlli, dato che questi venivano fatti manualmente per ogni singolo gioco proposto. Ovviamente, nonostante il tutto comporti un maggiore controllo qualità, almeno se si prende Steam come paragone, con l’aumentare di titoli proposti è davvero difficile continuare a perseguire questi obiettivi. Speriamo ovviamente che gli sviluppatori rispettino tutte le norme, e non costringano alla fine Epic Games a dover tornare sui suoi passi, violando le poche ma importanti politiche dello Store con i propri giochi.