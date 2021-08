AMD RX 7000: la nuova serie avrà un mix fra RDNA 2 e 3?

Sembra che la nuova serie di schede video AMD, potenzialmente le RX 7000 continuando con l’ultima tradizione, potrebbe far storcere il naso ad alcuni utenti. Molti si aspettano infatti un salto generazionale elevato per via delle GPU RDNA 3, ma sembra che la cosa non sia ancora al momento confermata, dato che un tipster si è espresso sulla questione fornendo brutte notizie, almeno per quel che concerne alcuni modelli.

Parliamo dell’utente Greymon55, particolarmente conosciuto nella community per via delle moltissime previsioni corrette rilasciate nel corso degli ultimi mesi (e non solo), il quale ha commentato la nuova serie di schede grafiche realizzate da AMD. Ci teniamo a specificare che la fonte, per quanto autorevole, non è ancora ufficiale, e che quindi l’azienda potrebbe smentire la questione, fornendoci magari liete notizie e precisando tutti i dettagli dei suoi prossimi dispositivi.

Only N31-33 seems to be the RDNA3 core. — Greymon55 (@greymon55) August 11, 2021

Come si legge nel messaggio stringato, sembra che la nuova serie avrà più possibilità della scorsa per quel che concerne il numero di modelli, il che permetterà quindi agli utenti di scegliere con più facilità il dispositivo che si adatta alle loro esigenze per qualità e prezzo. Tuttavia, solamente 3 nuovi device dovrebbero presentare l’architettura RDNA 3, e alcune offrirebbero invece una versione rivisitata della RDNA 2, almeno per quel che concerne la fascia bassa dei nuovi modelli.

Anche se i nomi non sono ufficiali, si parla di un salto di qualità legato alle RX 7900, RX 7800 e RX 7700, con i nomi in codice Navi 31, Navi 32 e Navi 33. Staremo a vedere se AMD opterà per questo mix, e speriamo di non dover aspettare molto prima di poter finalmente scoprire quali saranno i piani della compagnia in merito alla nuova serie di schede grafiche.