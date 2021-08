The Social Dilemma: il documentario educativo di Netflix in visione gratuita su YouTube

Distribuito su Netflix per la prima volta nel settembre dello scorso anno, The Social Dilemma ha fatto molto parlare di sé per la fattura e i chiari intenti educativi: ora la pellicola è disponibile, in forma completa e gratuita, anche su YouTube, per stimolare la discussione in proposito e promuovere la conoscenza di un argomento quanto mai attuale: l’invasività dei social network nella vita di noi tutti.

Non è la prima volta che Netflix propone la visione gratuita – a scopo didattica – di The Social Dilemma, ma questa è sicuramente l’episodio più esteso e dalla fruizione più semplice… per quanto limitata nel tempo: il video rimarrà online su YouTube solo fino al 30 settembre.

Sinossi ufficiale del film:

Twittiamo, mettiamo Mi piace e condividiamo, ma quali sono le conseguenze della crescente dipendenza dai social media? In un mondo in cui le piattaforme digitali rappresentano sempre più un’ancora di salvezza per rimanere collegati, gli esperti della Silicon Valley svelano come i social media riprogrammino la civiltà mostrando cosa si nasconde dall’altra parte dello schermo.

Leggi anche: