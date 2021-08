Scene da un matrimonio: il trailer della serie su Sky con Oscar Isaac e Jessica Chastain

Arriverà il 20 settembre su Sky e NOW, come rivelato dal trailer appena rilasciato, l’attesissimo Scene da un matrimonio, con Oscar Isaac (Show Me a Hero, Dune) e Jessica Chastain (nominata all’Oscar per Zero Dark Thirty) – anche produttori – nella rivisitazione del classico di Ingmar Bergman a firma di Hagai Levi (In Treatment, Our Boys, The Affair), anche regista di tutti e cinque gli episodi. La miniserie sarà presentata in anteprima mondiale il prossimo 4 settembre nel corso della 78° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Amore, odio, desiderio, monogamia, matrimonio, divorzio: i temi della miniserie originale saranno al centro anche del remake firmato da Hagai Levi, raccontati attraverso la storia di una coppia americana contemporanea. Prodotto da Media Res e Endeavor per HBO; i produttori esecutivi sono Hagai Levi, Amy Herzog, Michael Ellenberg, Lars Blomgren, Jessica Chastain, Oscar Isaac, Daniel Bergman e Blair Breard.

Questa la sinossi ufficiale:

Mira e Jonathan sono la classica coppia della classe media statunitense. Il loro è un matrimonio come tanti, con degli inevitabili alti e bassi, ma la loro unione, da cui è nata una bambina, sembra solida. Nel corso degli anni, però, tutto può cambiare, e il loro legame, all’apparenza indissolubile, finisce per andare incontro alla disgregazione pressoché totale. Un piccolo ma esaustivo trattato sull’amore, sull’odio, sul desiderio, sulla monogamia, e ovviamente sul matrimonio.

Dal 1 all’11 Settembre saremo alla 78esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

Segui la nostra copertura su: leganerd.com/venezia78

