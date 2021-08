NERF LMTD ALIENS M41-A Blaster in preordine su Hasbro Pulse… ma non per l’Italia

Hasbro Pulse continua a sfornare oggetti da collezione o edizioni speciali davvero notevoli, peccato che, ancora, non sia possibile ordinare dall’Italia. Questa volta dobbiamo rosicare duro davanti ad un nuovo fucile della linea Nerf LMTD, dedicato addirittura ad Alien: un RapidStrike trasformato in M41A Pulse Rifle da Aliens.

Oltre alla colorazione e design speciale, questo nuovo RapidStrike guadagna anche un monitor che vi dice quanti colpi sono rimasti nel caricatore (anch’esso speciale da 10 colpi, ma potete montare quello che vi pare ovviamente e il sistema supporta caricatori fino a 99 colpi) suoni speciali direttamente dal film di Ridley Scott e due modalità di sparo: una automatica elettrica e una a pompa classica.

Ah, ha pure un packaging speciale naturalmente, tanto per farci rosicare ancora di più.

Questa meraviglia è ora in preorder su Hasbro Pulse a 95 dollari per gli Stati Uniti e 100 sterline per il Regno Unito, con spedizione gratuita e consegna prevista per il prossimo 31 ottobre.

Se abitate come noi in Italia per ora potete solo rosicare fortissimo e sperare di trovarlo nel mercato dei reseller a fine anno.