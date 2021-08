Captain America 4 avrà Anthony Mackie come protagonista

Uno degli annunci che tutti i fan Marvel Studios attendevano di più è infine divenuto realtà: ci sarà un nuovo film di Captain America e avrà, come protagonista, Anthony Mackie, che nei panni di Sam Wilson, sul finale di The Falcon and the Winter Soldier, accettava l’eredità di Steve Rogers nei panni del supereroe.

Purtroppo le info specifiche si fermano all’ingaggio per questo film: non ci sono specifiche su eventuali altri collegamenti, su date d’uscita, temi del film e co-protagonisti ed avversari. Molto probabile, ad ogni modo, la presenza di Sebastian Stan nei panni di Bucky, dopo l’exploit della coppia su Disney+.

