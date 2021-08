YouTube tradurrà automaticamente la sezione commenti

Presto YouTube tradurrà i commenti pubblicati sotto ai video. Inizialmente in fase di test. Sulla base dei risultati, la piattaforma deciderà se implementare la nuova feature in modo stabile. La funzione non è automatica, è l’utente che può scegliere se far tradurre uno specifico commento premendo un apposito pulsante.

Il test è riservato agli abbonati a YouTube Premium, che in questi giorni accederanno in anteprima alla traduzione. La tecnologia usata da YouTube dovrebbe essere la stessa usata da Google per tradurre automaticamente le pagine web. Probabilmente uno dei migliori traduttori automatici disponibili per il grande pubblico. Il servizio dovrebbe quindi supportare l’enormità di lingue già coperte da Google Translate.

Una volta tradotto il commento, gli utenti potranno comunque ripristinare la lingua originale premendo su ‘vedi l’originale’.

Almeno negli USA la feature è già disponibile per gli utenti YouTube Premium, che la potranno testare fino al 9 settembre. Sarà possibile dare il proprio feedback a Google, in modo da aiutare l’azienda a migliorare il servizio. La nuova feature è disponibile sull’app iOS e Android di YouTube, mentre non si hanno notizie – al momento – su un eventuale debutto nella versione desktop del sito.