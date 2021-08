The Witcher: Nightmare of the Wolf, nuovo trailer ufficiale in stile anime

Netflix rilascia un nuovo trailer per The Witcher: Nightmare of the Wolf: la particolarità è l'essere stato montato per il pubblico degli appassionati di anime.

The Witcher: Nightmare of the Wolf arriverà il 23 agosto, in esclusiva su Netflix; dal film animato, che narrerà la giovinezza del mentore di Geralt, Vesemir, vi mostriamo un nuovo, singolare trailer. Il trailer, difatti, diffuso dal canale YouTube di Netflix dedicato all’animazione e in particolare agli anime, è doppiato in giapponese e con un montaggio che lo fa sembrare quasi un film di Yoshiaki Kawajiri.

Questa la sinossi del film dello Studio Mir:

L’universo di The Witcher si espande in questa storia anime delle origini: prima di Geralt c’è stato il suo mentore Vesemir, un giovane e spavaldo witcher sfuggito a una vita di stenti per uccidere mostri in cambio di denaro. Quando un nuovo strano mostro inizia a terrorizzare il regno già politicamente instabile, Vesemir si ritrova in un’avventura spaventosa che lo costringe a confrontarsi con i demoni del suo passato.

