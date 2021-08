Free Guy – Eroe per gioco: il sequel è ufficializzato, ecco una clip dal film

Ryan Reynolds conferma che Disney ha dato luce verde alla realizzazione di un seguito a Free Guy – Eroe per gioco: e la clip di oggi parla, per l'appunto, di sequel!

Siete già andati a vedere al cinema Free Guy – Eroe per gioco, il nuovo film con Ryan Reynolds? Be’, sappiate che presto o tardi arriverà anche un seguito alle avventure di Guy! Ad affermarlo lo stesso Ryan Reynolds in un tweet, in cui ironizza sul fatto che ora il film passerà dall’essere un prodotto originale al divenire un brand, inserendo una gif con il personaggio interpretato da Taika Waititi alle prese con la spiegazione del giusto nome da dare a un seguito. Guarda caso, l’ultima clip pubblicata riguarda esattamente questa scena!

Aaaannnnd after 3 years messaging #FreeGuy as an original IP movie, Disney confirmed today they officially want a sequel. Woo hoo!! #irony pic.twitter.com/85mMxW4owx — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) August 14, 2021

Diretto da Shawn Levy, il film è interpretato da Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Joe Keery, Utkarsh Ambudkar e Taika Waititi.

Questa la sinossi della pellicola:

In Free Guy – Eroe per Gioco, un impiegato di banca che scopre di essere un personaggio all’interno di un videogioco open world decide di diventare l’eroe della propria storia e di riscrivere il suo personaggio. In un mondo senza limiti, il protagonista è determinato a diventare colui che salverà il suo mondo a modo proprio…prima che sia troppo tardi.

Leggi anche: