Moon Knight: una foto del supereroe in costume trapela in rete

Un nuovo leak, abbastanza credibile, trapela online e mostra Oscar Isaac (o una sua controfigura) con indosso il costume di Moon Knight, da quello che potrebbe essere un frame tratto da un primo girato o, addirittura, il primo trailer.

Get a good look before it's gone! A 'supposed' first look at Moon Knight's costume in the upcoming Disney+ series. 'Moon Knight' will be played by Oscar Isaac.

Sources are still iffy, stand by… pic.twitter.com/LXIRF37yzK

— Marvel HUB (@MarvelNewsHub) August 13, 2021