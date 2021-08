In cucina con Paris: il video della canzone That’s Hot (Come Into My Kitchen)

Estate, tempo di tormentoni musicali: Paris Hilton lancia il suo insieme a Netflix, tratto dalla serie In cucina con Paris... ecco That’s Hot (Come Into My Kitchen).

Se siete in spiaggia e siete a corto di tormentoni musicali di bassa lega, di quelli che non vi escono più dalla testa, abbiamo la soluzione per voi, gentilmente offerta da Netflix: il video di That’s Hot (Come Into My Kitchen), tratto da In cucina con Paris e “cantato” dalla stessa Paris Hilton.

Questa la sinossi dello show Netflix, in cui la nostra ereditiera “cucina” i suoi piatti preferiti accompagnata da amici celebri:

Paris Hilton è la regina dei fornelli… o quasi! Di certo, sa come stravolgere un classico programma di cucina. Non è una chef professionista e non vuole neanche esserlo. Con l’aiuto di amici famosi, si muove tra nuovi ingredienti, inedite ricette e insoliti apparecchi da cucina. Traendo ispirazione dal suo video virale su YouTube, Paris è pronta a guidarti dalla spesa al negozio di alimentari fino alla tavola imbandita. E potrebbe perfino imparare a muoversi in cucina con disinvoltura!

