Sonos vuole creare un suo assistente vocale, sfida ad Alexa?

Sonos guarda con interesse al mondo degli smart speaker e degli assistenti vocali, come si evince da un nuovo studio di mercato inviato dall’azienda ai suoi clienti. La notizia ci arriva da Reddit, dove alcuni utenti hanno condiviso gli screen del questionario ricevuto per email.

Agli utenti è stato chiesto di esprimere il loro parere su un eventuale futuro smart speaker di Sonos. In particolare, l’azienda sarebbe interessata ad un assistente vocale che prenda le distanze dai servizi della concorrenza come Alexa, garantendo una maggiore privacy. Come? Le domande troverebbero risposta in locale, e non passerebbero per il Cloud. In questo modo gli utenti avrebbero maggiori rassicurazioni sul fatto che la loro attività non venga usata per scopi di profilazione.

Ovviamente, trattandosi di una semplice indagine di mercato, Sonos non entra nei dettagli su come questa tecnologia funzionerebbe.

Sonos, ad ogni modo, illustra alcuni possibili comandi: ad esempio l’assistente verrebbe attivato con il comando ‘Hey Sonos‘, mentre le funzioni sono quelle che ci si aspetta da un assistente con un focus sulla musica, tra la possibilità di passare la riproduzione da uno speaker all’altro, oppure di cambiare brano e alzare o abbassare il volume.

Sonos nel 2019 ha acquistato Snips, una startup specializzata proprio nella creazione di assistenti vocali che funzionano ‘in locale’, senza una connessione al cloud. Interpellata dalla stampa, l’azienda si è limitata a dire che è prassi comune sondare l’opinione dei clienti su eventuali futuri prodotti, ma che per il momento non ha annunci da fare.