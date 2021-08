Piera Degli Esposti: morta a 83 anni l’attrice di cinema, teatro e televisione

Aveva 83 anni Piera Degli Esposti, attrice di cinema, televisione e teatro che ha lavorato con registi come Pier Paolo Pasolini, Marco Bellocchio, Paolo Sorrentino e Giuseppe Tornatore. L’attrice era malata da tempo, ed è stata ricoverata dall’1 giugno presso l’Ospedale Santo Spirito di Roma.

Piera Degli Esposti ha iniziato la carriera da attrice alla fine degli anni Sessanta, prima grazie al teatro, e poi passando al cinema, facendo il suo esordio con Questi Fantasmi di Renato Castellani. Successivamente ha lavorato al film Medea di Pier Paolo Pasolini.

Negli anni Ottanta lavorò anche con Nanni Moretti in Sogni d’Oro, e poi è passata alla collaborazione con Lina Wertmüller, con cui ha fatto Scherzo del destino in agguato dietro l’angolo come un brigante da strada, Il decimo clandestino e Metalmeccanico e parrucchiera in un turbine di sesso e politica.

Grazie al fin La Coda del Diavolo nel 1986 vinse il Nastro D’Argento, e nei decenni successivi ha lavorato con Giuseppe Tornatore in La Sconosciuta, con Giovanni Veronesi in Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso, e con Paolo Sorrentino ne Il Divo.

A livello televisivo ha partecipato a vari sceneggiati, tra i quali Il circolo Pickwick, I promessi Sposi e Ognuno è perfetto.