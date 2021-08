Un rifugio per animali tedesco ha scelto Tinder per dare in adozione cani e gatti, sta funzionando

La Munich Animal Welfare Association sta usando Tinder per dare in adozione i suoi cani e gatti. L'iniziativa sta avendo molto successo e piace anche all'app.

Un rifugio per animali della Germania ha scelto di usare le dating app per dare in adozione i suoi animali. Sorpresa: l’iniziativa ha avuto un sacco di successo.

Tra uno swipe e l’altro in cerca dell’anima gemella, gli utenti di Tinder dell’area di Monaco di Baviera potrebbero incontrare anche dei gattini e dei cani. Le foto degli animali sono accompagnati da una descrizione accattivante della personalità dell’animale e una richiesta: “adottami”.

L’iniziativa è portata avanti dalla Munich Animal Welfare Association. I promotori hanno spiegato di aver ricevuto un riscontrò al di là delle loro più rosee aspettative. Moltissimi utenti hanno deciso di rispondere all’appello, scegliendo di adottare gli animali che hanno visto su Tinder.

Le policy di Tinder, in linea di massima, non consentono di usare il social per scopi diversi da quelli per cui è pensato, ossia per gli incontri sentimentali. Le aziende e le organizzazioni possono farsi pubblicità esclusivamente acquistando uno spazio pubblicitario. Eppure l’iniziativa è piaciuta molto anche ai vertici dell’app. “Speriamo che questi animali possano trovare un compagno. Non ci sono solo anime solitarie tra gli umani, ma anche tra gli animali”, ha detto Benjamin Beilke, a capo della comunicazione di Tinder.

In totale, la Munich Animal Welfare Association ha creato 15 diversi profili per altrettanti cani e gatti. Per parlare direttamente con il rifugio è necessario fare swipe a destra, attendendo un riscontro, ma nella biografia degli animali è anche presente il nome del rifugio, in modo da facilitare le comunicazioni anche attraverso strumenti più convenzionali.

In Italia il candidato a sindaco di Milano Marco Cappato si era fatto pubblicità in modo simile, portando la sua campagna elettorale all’interno delle principali app di dating.