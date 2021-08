My Little Pony: Una nuova generazione, trailer del film animato reboot di Netflix

Dopo un decennio di amicizie che scaldano il cuore, avventure fantastiche e risate a non finire, l’amato mondo di Equestria si espande per presentare tanti pony mai visti prima a una nuova generazione di fan con My Little Pony: Una nuova generazione.

Divertimento, emozioni e avventure non mancheranno in questo nuovo capitolo del franchise My Little Pony, realizzato per la prima volta in CGI. Il lungometraggio di qualità cinematografica che esordirà su Netflix questo autunno porterà in scena un universo contemporaneo e coinvolgente che catturerà l’attenzione del pubblico come mai prima d’ora. Al film seguirà una nuova serie My Little Pony (la quinta generazione) in CGI.

Sinossi:

Il mondo di Equestria ha perso la sua magia. La paranoia e la diffidenza hanno preso il posto dell’amicizia e dell’armonia e le specie di pony ora vivono separate. Sunny è una giovane pony di Terra allegra e idealista convinta che ci sia ancora speranza per questo mondo diviso. Tuttavia i suoi tentativi maldestri e spesso esilaranti di cambiare le cose l’hanno allontanata dalla società. Quando Sunny diventa amica dell’unicorno Izzy, che si ritrova inaspettatamente a Maretime Bay, la città ne ha abbastanza. Izzy e Sunny partono per un’avventura incredibile, tra un audace colpo che riguarda alcuni gioielli, stravaganti teorie complottiste, elaborati numeri musicali e il volpino di Pomerania più tenero del mondo. Per sfidare lo status quo arriveranno in terre lontane, dove affronteranno le loro paure e scopriranno che dietro vecchi nemici si possono nascondere anche nuovi amici. Il mondo che Sunny ha sognato per tutta la vita potrebbe non essere più un miraggio ora che la protagonista e i suoi nuovi amici lottano per mostrare che anche i pony piccoli come loro possono fare una grande differenza. Le avventure di Sunny Starscout e dei suoi amici continueranno nella serie animata digitale.

