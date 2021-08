Free Guy – Eroe per gioco: la clip ufficiale “Daily Routine”

Direttamente da Free Guy – Eroe per gioco, il film con Ryan Reynolds appena uscito nei cinema, arriva una divertente clip ufficiale in lingua originale.

Ryan Reynolds ci mostra una “giornata tipo” del suo Guy, protagonista di Free Guy – Eroe per gioco che vive, per l’appunto, giorno per giorno un’esistenza vuota come se nulla fosse in un contesto, tuttavia, bizzarro ma su cui non si interroga. Almeno finché non scopre di essere, in realtà, un personaggio secondario di un videogioco open world…

Diretto da Shawn Levy, il film è interpretato da Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Joe Keery, Utkarsh Ambudkar e Taika Waititi.

Questa la sinossi della pellicola:

In Free Guy – Eroe per Gioco, un impiegato di banca che scopre di essere un personaggio all’interno di un videogioco open world decide di diventare l’eroe della propria storia e di riscrivere il suo personaggio. In un mondo senza limiti, il protagonista è determinato a diventare colui che salverà il suo mondo a modo proprio…prima che sia troppo tardi.

