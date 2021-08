Evil Dead Rise: una foto dal set mostra tantissimo sangue

Lee Cronin promette tanto sangue e violenza per Evil Dead Rise, e su Twitter il regista del lungometraggio horror ha postato una foto in cui ha mostrato un pavimento insanguinato. Si tratta di una scena proveniente dal set di Evil Dead Rise, in cui, come potete vedere, scorre sangue a fiumi.

Questa qui sotto è l’immagine.

Il nuovo film si dovrebbe allontanare sia dalla trilogia originale di Evil Dead, che dal reboot realizzato nel 2013.

Sam Raimi, che sarà impegnato nella produzione del film, ha detto:

Sono contento di riportare la saga di Evil Dead nella sua vecchia casa di origine, la New Line, 40 anni dopo il primo film. La storia di questa casa di produzione parla da sola. E sono entusiasta di poter lavorare con Lee Cronin, le cui capacità da narratore lo rendono il filmmaker ideale per continuare a portare avanti l’eredità di questa saga.

La storia del nuovo film non sarà più ambientata tra i boschi, bensì in città, e metterà la centro due sorelle separate, interpretate da Alyssa Sutherland e Lily Sullivan, il cui ritrovo sarà segnato dalla comparsa di demoni e possessioni che faranno partire una lotta per la sopravvivenza, che metterà le due ragazze a confronto con i peggiori incubi legati alla loro famiglia.