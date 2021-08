Nestflix, l’enciclopedia dei film che non esistono (ma che sono comparsi in film reali)

Si chiama Nestflix, riprende fedelmente l’estetica di Netflix, ma non è una piattaforma di film on-demand. È al contrario un’enorme enciclopedia che racchiude centinaia i film inesistenti comparsi all’interno di film che esistono per davvero.

“Tieni il resto lurido b****do!“. Alzi la mano chi non si ricorda di questa iconica citazione di “Mamma ho perso l’aereo”. Viene pronunciata da un minaccioso gangster nel film ‘Angels With Filthy Souls‘, pellicola vista da Kevin McAlister in entrambi i due film. Angels With Filthy Souls però non è un film reale ed esiste esclusivamente all’interno dell’universo narrativo di Mamma ho perso l’aereo.

È solo uno dei tanti film inesistenti diventati paradossalmente tanto cult quanto i film reali in cui sono mostrati. Nell’iconica saga meta-horror ‘Scream‘, per fare un altro esempio, tutte le vicende accadute ai protagonisti vengono poi fedelmente riproposte dal franchise horror fittizio Stab, che a sua volta è un’auto-parodia dello stesso Scream

Bojack Horseman racconta le vicende dell’omonima ex star del piccolo schermo. Recitava in Horsin’ Around, altra sitcom che ovviamente esiste soltanto all’interno dell’universo narrativo del cartone animato. Quentin Tarantino ha infarcito i suoi Inglorious Basterd e Once Upon a Time in Hollywood di decine di cult cinematografici inesistenti. E non allontanandoci troppo da Tarantino, vale la pena di sottolineare che ogni tanto succede che i film fittizi finiscano per diventare film assolutamente reali: è successo a Machete di Rodriguez, che è nato come un finto-trailer mostrato nell’intermezzo tra le due pellicole del progetto ‘Grindhouse’.

Nestflix diventa allora l’occasione per spulciare tra centinaia di diversi prodotti cinematografici immaginari. Il lavoro di documentazione è particolarmente minuzioso, l’enciclopedia include anche alcuni prodotti assolutamente minori che forse la maggior parte degli spettatori aveva rimosso dalla memoria.

Ogni voce include una sinossi del finto film o serie TV, accompagnata da alcune immagini e perfino dal cast e dall’anno d’uscita. Nestflix è un progetto del designer Lynn Fisher, che lo ha descritto così: “è una wiki che ha deciso di darsi al cosplay“. Oggi Nestflix contiene oltre 400 voci, come in ogni wiki che si rispetti, gli utenti possono contribuire al progetto creando nuove voci enciclopediche o estendo quelle esistenti.